Песков заявил, что Путин не планирует отдельных встреч с новыми членами кабмина

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Владимир Путин пока не планирует отдельных встреч с новыми членами правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кто там новый? Никого там новых нет. Там все те, кто постоянно в контакте с Путиным", – цитирует Пескова ТАСС.

Он также напомнил слова председателя правительства Михаила Мишустина об отсутствии времени на адаптацию для новых членов кабинета министров.

Ранее Мишустин на заседании кабмина представил новых заместителей и министра транспорта. Таким образом, он открыл первое заседание кабинета министров после того, как Путин подписал указы о новых назначениях.

Мишустин отметил, что взаимодействие с парламентариями налажено конструктивно, и призвал продолжать в том же ключе, доводя и разъясняя свою позицию. Особенно важно это сейчас, когда идет напряженная работа над проектом бюджета на следующие три года.