26 октября, 07:25Транспорт
Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Шереметьево
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ограничения на прием и выпуск самолетов начали действовать в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Уточняется, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов.
Ранее аналогичные ограничения действовали в авиагаванях Внуково, Домодедово, Жуковский. Спустя время они были сняты.
В свою очередь, российские авиакомпании перешли на зимнее расписание полетов и расширили маршрутную сеть. Зимний график будет действителен до последней субботы марта следующего года. В этот период для пассажиров будут открыты дополнительные маршруты как внутри России, так и за границей.