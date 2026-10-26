Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ограничения на прием и выпуск самолетов начали действовать в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные ограничения действовали в авиагаванях Внуково, Домодедово, Жуковский. Спустя время они были сняты.

В свою очередь, российские авиакомпании перешли на зимнее расписание полетов и расширили маршрутную сеть. Зимний график будет действителен до последней субботы марта следующего года. В этот период для пассажиров будут открыты дополнительные маршруты как внутри России, так и за границей.