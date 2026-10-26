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26 октября, 10:17

Город

Спортивные тренировки для горожан любого возраста проводят в центре Москвы

Фото: пресс-служба Департамента спорта города Москвы

В Центральном административном округе Москвы горожане могут бесплатно заниматься спортом рядом с домом. Детей и взрослых приглашают в спортивные секции, а любителей бега и фитнеса – на тренировки проекта "Мой спортивный район", передает портал мэра и правительства столицы.

Скандинавская ходьба, волейбол и настольный теннис

Люди старше 55 лет могут посещать секцию по скандинавской ходьбе в спортивном комплексе "Дворец детского спорта". Занятия проходят по средам и пятницам в 12:00 на Рабочей улице, дом 53, строение 1 (рядом со станциями метро "Римская" и "Площадь Ильича").

В спорткомплексе "На Таганке" для горожан от 55 лет организован волейбол – по субботам в 17:00. Там же по субботам и воскресеньям проводятся занятия по настольному теннису: для детей от семи до 11 лет в 13:00, для участников от 55 лет в 15:00. Комплекс находится по адресу: Рабочая улица, дом 30, строение 3, рядом со станциями метро "Римская" и "Площадь Ильича".

Адаптивный спорт

Москвичи с общими заболеваниями могут поддерживать тонус и социальную активность на занятиях по настольным играм в спорткомплексе "На Таганке". По вторникам с 13:00 до 15:00 там работает секция дартса для мужчин и женщин от 18 до 59 лет.

Для людей с нарушением слуха открыты секции волейбола и футзала. Волейбол – по воскресеньям в 14:00 для участников от 18 лет, футзал – по воскресеньям в 12:00 для горожан от 18 до 59 лет.

Секция жульбака открыта для мужчин и женщин с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 59 лет. Занятия проходят по средам с 15:00 до 17:00 по адресу: улица Госпитальный Вал, дом 1а, строение 1, недалеко от станции метро "Лефортово".

Бег и фитнес

Проект "Мой спортивный район" предлагает бесплатные тренировки по бегу и фитнесу.

В частности, занятия бегом для участников от 16 лет проходят в Хамовниках по адресу улица Лужники, дом 24, строение 41. Тренировки идут по вторникам, средам и пятницам в 19:30, по воскресеньям в 10:00.

Фитнес для горожан от 18 лет доступен на двух площадках: в Мещанском районе (улица Сущевский Вал, владение 56) и в Красносельском районе (Ольховская улица, дом 45, строение 2). Расписание одинаковое: вторник и четверг в 19:00, суббота в 10:00.

Зарегистрироваться на занятия можно на сайте проекта "Мой спортивный район".

Кроме того, в столице действует городская программа "Выбери спорт". Она помогает родителям подобрать ребенку спортивное направление. Разработкой программы занимался Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд.

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