Программа "Выбери спорт" поможет родителям найти подходящий вид спорта для детей

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В Москве работает городская программа "Выбери спорт", которая помогает родителям подобрать ребенку спортивное направление. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

День отца, учрежденный указом президента РФ, в 2026 году отмечается 18 октября. Спорт – одна из тех сфер, в которой отец может помочь ребенку выработать такие черты характера, как упорство, дисциплина, умение побеждать и проигрывать.

Программу разработал Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд (ЦСТиСК). Там проводится бесплатное тестирование ребят от 6 до 12 лет, оно длится около часа.

По более чем 30 показателям специалисты оценивают предрасположенность ребенка к разным видам спорта. Диагностика подойдет и тем, кто планирует профессиональную карьеру или поступление в спортивную школу, и тем, кто ищет секцию для общего развития рядом с домом.

Физическую активность специалисты советуют поддерживать с раннего возраста. В 3–4 года лучше развивать общую моторику и сохранять интерес к движению через игровые занятия. С пяти до семи лет уже возможны более организованные тренировки с элементами разных видов спорта.

Разнообразие нагрузок помогает ребенку развиваться гармонично, снижает риск травм, предотвращает эмоциональное выгорание и позволяет выбрать направление по интересам.

Объективно оценивать физические качества и перспективность потенциального спортсмена можно с шести лет. До этого возраста тесты не всегда надежны: дети сильно различаются по темпам развития и уровню внимания.

В ходе комплексного тестирования эксперты изучают психофизиологические особенности – скорость реакции, устойчивость внимания, объем памяти и тип темперамента. Для этого используют таблицу Шульте, методики зрительно-моторной реакции и тест "Геометрические матрицы".

Также фиксируют антропометрические данные: рост, вес, пропорции и тип телосложения, индекс массы тела. С помощью спирометра измеряют жизненную емкость легких.

Для оценки спортивного потенциала исследуют показатели силы, скорости, гибкости и координации. Устойчивость вестибулярного аппарата проверяют на стабилоплатформе, а реакцию сердечно-сосудистой системы на нагрузку определяют через пробу Руфье с замером частоты сердечных сокращений.

Главная цель диагностики – определить не один конкретный вид спорта, а общие способности ребенка. Полученные данные сопоставляют с требованиями различных спортивных дисциплин. Итоговый разбор включает результаты тестов, возраст, мотивацию и прежний спортивный опыт.

Число посещений не ограничено. Чтобы видеть динамику, специалисты советуют повторять тестирование раз в 6–12 месяцев. Так можно сопоставлять новые результаты с предыдущими и при необходимости менять план тренировок.

Записаться на тестирование можно на официальном сайте ЦСТиСК. Законному представителю ребенка необходимо предъявить паспорт, свидетельство о рождении несовершеннолетнего и медицинскую справку о состоянии его здоровья, выданную не более 14 дней назад. Ребенку нужна удобная одежда и сменная спортивная форма.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги летнего спортивного сезона в Москве. Он отметил, что мегаполис подтвердил статус самого спортивного российского района – летом прошло свыше 50 крупных спортивных фестивалей и более 25 тысяч общедоступных тренировок, в которых поучаствовали более 7 миллионов человек.