Международные соревнования по велоспорту пройдут в Крылатском

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В Москве на велотреке по адресу улица Крылатская, дом 10, пройдут международные соревнования по велоспорту "Гран-при Москвы". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Спортсмены выступят в четырех категориях: мужчины, женщины, юниоры и юниорки в возрасте 17–18 лет. Зрители смогут не только поболеть за спортсменов, но и посетить интерактивно-музыкальный фестиваль.

22 октября с 14:00 до 16:00 пройдут тренировки команд. 24 октября также запланирован онлайн-пролог "Гран-при Москвы" – фиджитал-велогонка на треке.

23 октября с 10:15 стартуют отборочные и квалификационные раунды спринта, финалы скретча и гонки с выбыванием среди юниоров и юниорок, а также финальные дуэли спринта во всех категориях.

Главные старты пройдут 24 октября с 10:15. Перед решающими финальными заездами в 17:20 начнется торжественная церемония открытия.

Велосипедисты разыграют медали в кейрине (первый раунд, утешительные заезды надежды, второй раунд и финал), гонке по очкам (квалификация и финал) и гонке с выбыванием (финал).

Также зрителей ждет интерактивно-музыкальный фестиваль. 24 октября в его программу войдут заезды на беговелах для юных райдеров на историческом олимпийском треке, медиакубок "Гран-при Москвы" по фиджитал-велоспорту (виртуально-физические велогонки с блогерами, журналистами и медиаперсонами), любительские соревнования с игрой го (вэйци) и заездами на электровелосипедах, а также открытый мастер-класс гроссмейстера по го для гостей всех возрастов.

В течение дня выступят диджеи, пройдет чирлидинг-шоу, а завершится программа концертом группы Easy Dizzy. Вход свободный.

Соревнования пройдут при поддержке департамента спорта города Москвы и отвечают целям государственных программ РФ "Развитие физической культуры и спорта" и "Спорт России".

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