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08 октября, 12:56

Спорт

Бесплатные пробежки под руководством тренеров проходят в Москве

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Москвичи могут бесплатно заниматься бегом в рамках проекта "Мой спортивный район". Осенние тренировки проходят под руководством опытных тренеров, впервые присоединиться к занятиям могут все желающие старше 16 лет, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

В олимпийском комплексе "Лужники" пробежки организуют по вторникам, средам и пятницам в 19:30, а также по воскресеньям в 10:00. По такому же графику проходят занятия в остальных указанных локациях, кроме вторника.

В парке "Останкино", на аллее Первой Маевки в Вешняках, в музее-заповеднике "Коломенское", ландшафтном парке "Южное Бутово", Зеленограде у корпуса 904, парках 50-летия Октября, "Северное Тушино", 850-летия Москвы и "Ходынское поле", а также на стадионе "Авангард" в Перове.

Врач психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева Валерия Закуражная отметила, что бег может помогать справляться со стрессом. По ее словам, ритм шагов и дыхания позволяет переключить внимание на происходящее в настоящий момент, а умеренная физическая нагрузка дает организму естественный способ отреагировать на стресс.

Специалист также рекомендовала не превращать занятия в дополнительное требование к себе: комфортный темп и посильная дистанция могут быть полезнее стремления к спортивному результату. По ее словам, совместные пробежки могут дополнительно создавать ощущение поддержки и помогать сделать заботу о психическом здоровье привычной.

В рамках проекта также работает клуб "Культура бега", который объединяет спортивные тренировки и культурный досуг. Во время пробежек участники знакомятся с городскими пейзажами, делают фотографии для соцсетей и слушают рассказы приглашенного эксперта. Темы маршрутов чередуются: одна встреча посвящена здоровому образу жизни, следующая – культурным аспектам.

Встречи клуба проходят раз в три недели с мая по октябрь по субботам или воскресеньям. Анонсы новых маршрутов публикуют на официальных страницах проекта в социальных сетях.

Ранее свыше 45 тысяч человек стали участниками Московского марафона 26–27 сентября. Спортсмены преодолели дистанции 10 километров, 42,2 километра и эстафеты по новому маршруту: от улицы Косыгина до "Лужников". Он охватил набережные Москвы-реки, Садовое и Бульварное кольцо, Тверскую улицу.

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