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Если один из членов семьи заболел острой респираторной вирусной инфекцией, его по возможности следует изолировать в отдельной комнате. Также важно сократить контакты с остальными домочадцами, сообщила журналистам главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике министерства здравоохранения России Оксана Драпкина.

Больному необходимо выделить отдельные посуду и полотенце. Врач также рекомендует регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку.

Драпкина напомнила, что острые респираторные вирусные инфекции особенно распространены осенью и зимой. Они передаются воздушно-капельным и контактно-бытовым путем, поэтому заболевший человек становится основным источником заражения для окружающих.

Особенно важно ограничить общение с больным, если в доме есть маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины или люди с хроническими заболеваниями. Эти категории находятся в группе повышенного риска, подчеркнула специалист.

Ранее россиян предупредили, что неконтролируемый прием антибиотиков может привести к устойчивости бактерий. При вирусной инфекции антибиотики не только бесполезны, но и ускоряют появление устойчивых штаммов бактерий, что может усложнить лечение гораздо более тяжелых заболеваний в будущем.