Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Заслуженный артист РФ Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) записал совместную песню с эстрадной певицей Ириной Круг. Об этом артист сообщил перед юбилейным концертом "Shaman. 35. Лучшее", который проходит 22 ноября в Государственном Кремлевском дворце, передает РИА Новости.

Релиз песни, по словам артиста, ожидается в декабре 2026 года. Еще один проект исполнителя – мюзикл "Любовь". Сюжет певец придумал самостоятельно. Он рассказал, что сценарий практически готов, осталось написать музыку. Саму историю Дронов называет вымышленной.

"Мы разговаривали об этом с композитором Кимом Брейтбургом еще в середине лета. Он может рассказать о мюзиклах много. Я думаю, что еще буду беседовать с продюсером Игорем Матвиенко: наши пути уже пересекались", – заявил Shaman.

В работе над постановкой могут принять участие композиторы Брейтбург и Матвиенко. Кто получит главную роль, Дронов пока не решил. Не уверен он и в том, выйдет ли на сцену в этом спектакле сам.

"Мне всегда хотелось надеть пиджачок, сесть в кресло и быть за кадром, перестать быть артистом", – пояснил певец.

Не исключает он и дуэта с китайским исполнителем Ван Си, который в 2025 году участвовал в международном музыкальном конкурсе "Интервидение". До этого Ван Си говорил, что хотел бы записать совместную песню с российским артистом.

"Я совершенно не против. Здорово попробовать", – указал Дронов.

С Матвиенко певец уже работал. В феврале 2025 года в Кремлевском дворце прошла премьера этно-оперы "Князь Владимир", где Shaman исполнил главную роль. Затем постановку показали в Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде и Казани.

Круг, в свою очередь, стала одним из секретных гостей кремлевского шоу. Она выступит на сцене 22 ноября. Сам концерт "Shaman. 35. Лучшее" приурочен к 35-летию исполнителя.

Ранее Shaman не исключил, что в будущем запишет свои хиты на других языках. По словам артиста, в таком случае особенно важна точность произношения иностранных слов. Он привел пример с тремя солистками, которые исполнили его песню "Встанем" на приеме.

На мероприятии тогда присутствовали Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Дронов оценил выступление как филигранное. Фонетика, по его словам, была четко проработана.

