Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные нанесли удар по объекту энергетики в Днепропетровской области, который обеспечивал работу предприятий военной промышленности Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

По информации ведомства, поражена электроподстанция напряжением 330 киловольт. Объект расположен в населенном пункте Каменская.

Кроме того, в Черном море юго-западнее Николаева было поражено судно, перевозившее грузы двойного назначения для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее расчеты ударных беспилотников "Герань" отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" поразили ряд объектов в тыловых районах Украины. Среди целей были объекты на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов, производственные помещения подстанций напряжением 330 и 110 киловольт, а также серверные помещения центра обработки данных "МКМ Телеком".

Кроме того, по данным Минобороны, были поражены огневая позиция техники и расчета мобильной огневой группы. Помимо этого, был атакован локомотив на одном из железнодорожных перегонов, который использовался для обеспечения подразделений противника.

