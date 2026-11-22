22 ноября, 19:10Политика
ВС РФ поразили в Днепропетровской области электроподстанцию, используемую ВПК
Фото: MAX/"Минобороны России"
Российские военные нанесли удар по объекту энергетики в Днепропетровской области, который обеспечивал работу предприятий военной промышленности Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
По информации ведомства, поражена электроподстанция напряжением 330 киловольт. Объект расположен в населенном пункте Каменская.
Кроме того, в Черном море юго-западнее Николаева было поражено судно, перевозившее грузы двойного назначения для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее расчеты ударных беспилотников "Герань" отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" поразили ряд объектов в тыловых районах Украины. Среди целей были объекты на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов, производственные помещения подстанций напряжением 330 и 110 киловольт, а также серверные помещения центра обработки данных "МКМ Телеком".
Кроме того, по данным Минобороны, были поражены огневая позиция техники и расчета мобильной огневой группы. Помимо этого, был атакован локомотив на одном из железнодорожных перегонов, который использовался для обеспечения подразделений противника.