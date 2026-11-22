22 ноября, 17:27Происшествия
Одна из пострадавших в цирке в Томске девочек госпитализирована с травмами
Фото: телеграм-канал "Регион-70 Томск"
Четырехлетний ребенок попал в больницу после того, как в цирке Томска на него рухнула световая конструкция. Об этом сообщили ТАСС в региональном центре медицины катастроф.
Девочка находится в состоянии средней степени тяжести, ее доставили в травматологическое отделение. Второй пострадавшей в возрасте 8 лет помощь оказали без госпитализации.
На месте происшествия работала одна бригада скорой помощи, ситуация с оказанием помощи детям находится на контроле департамента здравоохранения Томской области.
Происшествие, по данным областного департамента здравоохранения, случилось в цирке на улице Елизаровых 22 ноября. Очевидцы рассказывают, что подвесная световая конструкция упала на детей во время пятнадцатиминутного антракта. Девочки в этот момент катались на качелях под куполом. Такая услуга предоставлялась за дополнительную плату.
Обстоятельства случившегося выясняют следователи и прокуратура. По факту падения конструкции на детей возбуждено уголовное дело.