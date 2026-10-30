Оператор аттракциона в Башкирии получил условный срок после травмирования ребенка

Фото: vk.ru/surbskr

Оператор аттракциона "Вальс" в Стерлитамаке получил полтора года лишения свободы условно после травмирования ребенка: 12-летнего мальчика зажало между агрегатами карусели. Об этом сообщила прокуратура Башкирии.

Инцидент произошел в мае 2026 года в городском парке. По данным прокуратуры, оператор включила карусель, не проверив, что после посадки все посетители покинули зону катания. В это время 12-летний мальчик упал в зоне движущихся механизмов и оказался зажат между частями конструкции. Ребенок получил травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Суд признал женщину виновной по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").

Помимо условного срока, женщине запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с руководством и эксплуатацией аттракционов. Испытательный срок составит полтора года.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который вводит обязательную государственную регистрацию аттракционов до начала эксплуатации и техническое освидетельствование аккредитованными организациями не реже раза в 12 месяцев.

Документ также закрепляет основания для запрета эксплуатации и обязанности владельцев по обслуживанию техники, а в силу вступает с 1 марта 2027 года.