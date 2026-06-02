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02 июня, 16:18

Происшествия

В Туве двух подростков зажало на неисправном аттракционе

Фото: МАХ/"МЧС Республики Тыва"

Двое подростков в Туве оказались зажаты в подвесном кресле аттракциона. Оба получили травмы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Случай произошел в Национальном парке. Молодые люди катались на аттракционе, и в какой-то момент их зажало. На место оперативно выехали пять спасателей от МЧС России и одна единица техники.

"По прибытии провели деблокировку двоих пострадавших с неисправного аттракциона: по оперативным данным, (им. – Прим. ред.) 17 и 18 лет", – сказано в сообщении ведомства.

Там уточнили, что одного молодого человека доставили в республиканскую больницу, второму оказали медпомощь в травмпункте.

Ранее между подростками в Свердловской области разгорелся конфликт, в результате которого 12-летняя девочка получила ножевое ранение. По факту случившегося открыто уголовное дело о покушении на убийство.

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