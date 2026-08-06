Собянин: открыт ситуационный центр Градостроительного комплекса Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл Ситуационный центр градостроительного комплекса Москвы и вручил награды победителям ежегодного городского конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" в преддверии Дня строителя.

Мэр подчеркнул, что День строителя является общегородским и общенациональным праздником, так как все, что окружает жителей городов, возведено строителями. Именно от них, подчеркнул Собянин, зависит то, насколько город будет красивым и удобным.

Он добавил, что столичный градостроительный комплекс выполняет все планы, даже несмотря на возникающие трудности. В городе появляются новые дороги и развязки, которые делают жизнь москвичей комфортной. А современные больницы и поликлиники становятся особыми архитектурными сооружениями. Кроме того, учебные заведения в городе строятся по индивидуальным проектам.

Особое внимание мэр уделил программе реновации, спортивной и культурной инфраструктуре, общественным пространствам. Он указал, что городские объекты появляются благодаря ежедневному труду сотни тысяч строителей.

"И отдельное спасибо за то, что строительный комплекс активно включен в оказание содействия министерству обороны, нашим вооруженным силам, которые сражаются за независимость нашей страны", – добавил Собянин.

Перед вручением наград лауреатам строительного конкурса он отметил, что жюри выбирало среди огромного количества объектов. В итоге были отобраны самые лучшие.

Всего в финал прошло 35 проектов, а первым стал Национальный космический центр имени первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Среди победителей также:



Большой лыжный трамплин на Воробьевых горах;

Пионерский пруд и Пушкинская набережная в Парке Горького;

Троицкая линия Московского метрополитена;

Дом русского бильярда "Москва".

Открывшийся Ситуационный центр является современным пространством площадью свыше 6,7 квадратного метра. Там расположились службы мониторинга строительных объектов Москвы и центр управления чрезвычайными ситуациями на стройплощадках. Они контролируют порядка 1,7 тысячи объектов городской инфраструктуры. При этом информация поступает в режиме реального времени.

Отмечается, что центр поможет снизить риск техногенных аварий за счет оперативного реагирования специалистов. Кроме того, граждане смогут направлять туда свои обращения по вопросам строительства и реновации. Предполагается, что там также будут проводиться тематические и образовательные мероприятия.

Ранее Собянин отмечал, что градостроительный комплекс остается драйвером развития Москвы. В числе основных задач в 2026 году – создание комфортной и сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, а также выполнение обязательств по программе реновации.

Всего с 2011 года в Москве возведено 172,7 миллиона квадратных метров недвижимости. За это же время специалисты построили и реконструировали 75% транспортных магистралей.

