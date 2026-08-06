Три объекта культуры возвели в столице за счет бюджета с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала 2026 года в столице за счет городского бюджета построили три объекта культуры. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

Здания появились в Северном, Юго-Восточном и Троицком административных округах города. Их общая площадь превышает 14 тысяч квадратных метров. Речь идет о Московской государственной картинной галерее Василия Нестеренко в Савеловском районе, культурно-досуговом центре "Шишкин Лес" в Краснопахорском районе и культурно-спортивном центре "Печатники" в районе Печатники.

"Строительство объектов культуры – это важный сегмент развития социальной инфраструктуры Москвы: новые площадки расширяют возможности жителей, открывая доступ к пространствам для досуга, творчества и образования в сфере искусства", – отметил Ефимов.

При возведении зданий использовали отечественные материалы, произведенные преимущественно в столичном регионе, а также в Кировской, Тульской, Самарской и других областях. В рамках реализации проектов стояла задача создать многофункциональные пространства, которые станут местом притяжения для жителей разных возрастов, сказал глава департамента гражданского строительства Алексей Александров.

"Культурно-спортивный центр "Печатники" и культурно-досуговый центр "Шишкин Лес" ориентированы на самую широкую аудиторию: это семьи с детьми, молодежь, взрослые, в том числе старшее поколение. В современных зданиях оборудованы помещения для кружков и студий по интересам, залы для проведения мероприятий", – отметил он.

Строительство объектов проходило под контролем Мосгосстройнадзора. Специалисты "Контроля Москвы" сопровождали реализацию проектов от подготовительного этапа до приемки. На трех площадках инспекторы провели 31 выездную проверку: в картинной галерее – 10, в культурно-досуговом центре – 13, в культурно-спортивном центре – восемь.

"По итогам были оформлены заключения о соответствии зданий проектной документации и выданы разрешения на ввод в эксплуатацию", – добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Четырехэтажное здание картинной галереи Василия Нестеренко площадью 5,4 тысячи квадратных метров разделено на экспозиционно-выставочную, административно-хозяйственную и служебную зоны. В нем есть фондохранилище, реставрационные мастерские и другие помещения. Для хранения картин установлены современные системы охлаждения и кондиционирования.

Площадь культурно-досугового центра "Шишкин Лес" превышает 6,7 тысячи квадратных метров. Внутри оборудованы универсальный концертный зал, помещения студий и кружков, библиотека с компьютерной зоной и зал для занятий физкультурой. Отдельный этаж предназначен для детской школы искусств: там предусмотрены пространства для музыкальных и культурных мероприятий, кабинеты художественного, театрального, фольклорного отделений, зал пения и духовых инструментов, звукозаписывающий кабинет и зал хореографии.

Культурно-спортивный центр "Печатники" площадью около двух тысяч квадратных метров включает помещения для секций, кружков, студий, а также для культурных, спортивных мероприятий и мастер-классов. Здесь есть демонстрационный и актовый залы, административные и медицинские помещения, гардеробная и зона ожидания.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала текущего года в столице реализовали семь ключевых строительных объектов. В их число вошли обновленный Ленинградский вокзал, новый комплекс Московской городской онкологической больницы № 62 в Сколкове, участок Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка и многое другое.

