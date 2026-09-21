Месси вышел на второе место в истории футбола по голам со штрафных

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Футболист американской команды "Интер Майами" Лионель Месси занимает чистое второе место в истории футбола по числу мячей, забитых прямым ударом со штрафного.

В матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами" и "Сан-Диего" сыграли вничью – 2:2. Месси забил со штрафного, теперь у него 75 подобных забитых голов. Он опередил бразильца Жаира, у которого 74 гола.

Ранее футболист обновил рекорд по числу завоеванных командных титулов за карьеру. "Интер Майами" победил в Кубке чемпионов, что стало 49-м титулом Месси.

Французский журнал France Football включил его в список претендентов на "Золотой мяч", который получит лучший игрок по итогам сезона-2025/26. В прошедшем сезоне он во второй раз подряд стал лучшим игроком MLS.

