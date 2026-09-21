Низкая вспышечная активность ожидается на Солнце 21 и 22 сентября

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Вспышечная активность на Солнце в понедельник и вторник, 21 и 22 сентября, ожидается преимущественно низкой. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

Ранее сообщалось, что активность звезды снижается быстрее прогноза. По данным ученых, в августе ожидаемое значение индекса составило 90, а фактическое – 76, что на 16% ниже.

Если этот тренд сохранится, то выход на солнечный минимум будет раньше прогноза. Исследователи уверены, что это произойдет на 1–1,5 года раньше, уже в 2029 году.