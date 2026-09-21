Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 13:49

Политика

Якушев выразил благодарность проголосовавшим за "Единую Россию"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Секретарь генерального совета "Единой России" Владимир Якушев выразил признательность избирателям, поддержавшим партию на выборах. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС.

Политик поблагодарил всех, кто пришел на избирательные участки и отдал свой голос за "Единую Россию". По его словам, это особенно важно с учетом условий, в которых проходило голосование.

Якушев отметил, что в течение трех дней партия постоянно сталкивалась с атаками на цифровую инфраструктуру, а выборы сопровождались провокациями. Несмотря на это, избиратели продолжали приходить на участки.

Отдельно секретарь генсовета партии упомянул исторические регионы. Там, по его словам, голосование проходило практически в условиях боевых действий, однако выборы состоялись и жители смогли принять в них участие.

"В первую очередь огромное спасибо и низкий поклон нашим избирателям", – сказал Якушев.

Выборы в Госдуму девятого созыва и кампании в регионах прошли в России с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,32%, всего проголосовали 62,6 миллиона россиян.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила о предварительном распределении мест в Госдуме между партиями по итогам выборов. "Единая Россия" получила 57,83% голосов и лидировала в 208 одномандатных округах. Ей могут достаться 355 мест.

КПРФ, предварительно, набрала 13,81% и лидировала в пяти округах, получая 40 мест. ЛДПР с 8,98% голосов победила в двух округах и может получить 25 мест, а "Новые люди" с результатом 7,96% – 20 мест. У "Справедливой России" пока 4,96% и четыре места.

Партия "Единая Россия" получит около 355 мест в Госдуме

Читайте также


политикавыборы2026

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика