Якушев выразил благодарность проголосовавшим за "Единую Россию"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Секретарь генерального совета "Единой России" Владимир Якушев выразил признательность избирателям, поддержавшим партию на выборах. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС.

Политик поблагодарил всех, кто пришел на избирательные участки и отдал свой голос за "Единую Россию". По его словам, это особенно важно с учетом условий, в которых проходило голосование.

Якушев отметил, что в течение трех дней партия постоянно сталкивалась с атаками на цифровую инфраструктуру, а выборы сопровождались провокациями. Несмотря на это, избиратели продолжали приходить на участки.

Отдельно секретарь генсовета партии упомянул исторические регионы. Там, по его словам, голосование проходило практически в условиях боевых действий, однако выборы состоялись и жители смогли принять в них участие.

"В первую очередь огромное спасибо и низкий поклон нашим избирателям", – сказал Якушев.

Выборы в Госдуму девятого созыва и кампании в регионах прошли в России с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,32%, всего проголосовали 62,6 миллиона россиян.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила о предварительном распределении мест в Госдуме между партиями по итогам выборов. "Единая Россия" получила 57,83% голосов и лидировала в 208 одномандатных округах. Ей могут достаться 355 мест.

КПРФ, предварительно, набрала 13,81% и лидировала в пяти округах, получая 40 мест. ЛДПР с 8,98% голосов победила в двух округах и может получить 25 мест, а "Новые люди" с результатом 7,96% – 20 мест. У "Справедливой России" пока 4,96% и четыре места.

