Сооснователь бренда косметики Mixit Пай обжаловал домашний арест

Фото: телеграм-канал "Елена Mixit"

Сооснователь российского бренда косметики Mixit Олег Пай подал апелляционную жалобу на решение суда о его домашнем аресте. Это следует из данных Тверского суда Москвы, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Пая задержали в Москве 19 сентября. В этот же день его отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. При этом подробности уголовного дела не раскрывались.

Пай создал Mixit в 2014 году вместе с Еленой Назаровой. За прошлый год компания заработала 3,5 миллиарда чистой прибыли, а продукция бренда в настоящее время реализуется в 32 тысячах розничных точек в РФ и странах СНГ.

У бренда ранее возник спор с Галиной Рязановой, которая до 2019 года занималась разработкой косметики Mixit и называла себя одной из основательниц компании. В 2020-м она добивалась через суд восстановления своих прав как акционера.

В результате суд в Никосии удовлетворил заявление Рязановой и ввел обеспечительные меры в отношении кипрских юридических лиц компании. В августе 2024 года правоохранители также проводили обыски в офисе Mixit и по адресам проживания Пая и Назаровой.

Назарова позднее сообщила, что дело, возбужденное в отношении ее партнера, действительно связано с продолжающимся спором с бывшим сотрудником. Она также заявила, что не понимает, как гражданско-правовой конфликт перешел в уголовную плоскость.

