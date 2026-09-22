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22 сентября, 05:01

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Биолог Холькина: ОРВИ с болью в горле, но без жара – риновирус или коронавирус FLiRT

Врачи назвали "опасную" болезнь без температуры обычной ОРВИ

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Сезонная волна ОРВИ с болью в горле и ощущением "битого стекла", но без жара, вызвана известными возбудителями – риновирусами и коронавирусами группы FLiRT. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на молекулярного биолога Арину Холькину.

По ее словам, это ожидаемый сезонный подъем заболеваемости во второй половине сентября, о котором Роспотребнадзор предупреждал еще в начале месяца. В этом году волна совпала со сменой доминирующих вирусов: гриппа почти нет, зато активно циркулируют негриппозные инфекции.

Отсутствие температуры – нормальная реакция иммунитета, пояснила Холькина. У большинства россиян уже сформировалась иммунная память после перенесенных заболеваний или вакцинации. Организм распознает патоген и сдерживает его в верхних дыхательных путях, не запуская общее воспаление с жаром. При этом локальная борьба в горле может быть очень болезненной, отсюда и ощущение "битого стекла" и сильная вялость.

Руководитель центра превосходства "Персонифицированная медицина" Казанского федерального университета Альберт Ризванов подтвердил, что многие респираторные инфекции протекают без жара, особенно если они остаются на уровне слизистых носа и горла или у человека есть иммунитет к похожему возбудителю. Он отметил, что пока нет убедительных свидетельств циркуляции в России какого-то нового респираторного вируса.

"Отсутствие температуры само по себе не делает инфекцию ни более, ни менее опасной. Настораживать должны: одышка, затруднение дыхания, слабость, боль в груди", – подчеркнул Ризванов.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин также сообщал, что сильная боль в горле и насморк без температуры – это не признаки нового вируса, а состояние, которое нередко встречается среди пациентов и может быть связано с различными факторами.

В Роспотребнадзоре говорили, что эпидемиологическая ситуация в Москве оценивается как стабильная, вирусы гриппа в структуре циркулирующих возбудителей отсутствуют.

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