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Bloomberg: Индия рассматривает сокращение закупок российской нефти

Индия допустила сокращение закупок нефти у России – СМИ

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Индийские нефтеперерабатывающие заводы рассматривают возможность уменьшения объемов импорта российской нефти. Причиной стали принятый в США закон об "адских санкциях" и угроза введения пошлин, сообщает Bloomberg.

По данным аналитической платформы Kpler, импорт уже пошел на спад. По итогам сентября поставки из России в Индию могут составить около 1,9 миллиона баррелей в сутки. Это минимальный показатель с апреля 2026 года. При этом доля российской нефти в общем объеме индийского импорта сейчас составляет чуть более 35%.

Полностью отказаться от российских поставок будет непросто, отмечают эксперты. В конце прошлой недели российская нефть Urals с доставкой в Индию стоила около 133 долларов за баррель. Для сравнения ближневосточные сорта Oman и Murban были дороже на несколько долларов. Кроме того, поставки с Ближнего Востока остаются ограниченными из-за проблем с судоходством через Ормузский пролив.

При этом потребности Индии в нефти продолжают расти. По оценке аналитиков, запуск нового НПЗ в штате Раджастхан и расширение действующих предприятий могут увеличить закупки страны до рекордных 5,4 миллиона баррелей в сутки.

Индийские власти также внимательно следят за тем, распространят ли США новые ограничительные меры на других крупных покупателей российской нефти, в том числе на Китай.

Ранее СМИ сообщали, что китайские нефтеперерабатывающие заводы активизировали закупки российской нефти сорта ESPO (Eastern Siberia-Pacific Ocean) на спотовом рынке.

Спрос на нефть из РФ увеличился после того, как независимые китайские НПЗ стали терять доступ к иранской нефти. Причиной этого стала американская блокада. Кроме того, перебои с поставками через Ормузский пролив вынуждают переработчиков закупать сырье в более отдаленных регионах.

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