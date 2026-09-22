Супругу Петросяна внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец"

Фото: телеграм-канал "Татьяна Брухунова"

Данные супруги народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой появились в базе экстремистского украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.

Сведения о Брухуновой появились на сайте "Миротворца" 22 сентября. Ее обвиняют в пропаганде, поддержке России и покушении на суверенитет, а также территориальную целостность Украины.

В свою очередь, Петросян был внесен в базу "Миротворца" еще в 2017 году. Тогда его обвинили в нарушении государственной границы Украины и "пособничестве" России.

Ранее участница украинского дуэта "Потап и Настя" Анастасия Каменских попала в базу данных "Миротворца". Ее обвинили в "информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни на Украине". Кроме того, артистку назвали "провокатором".

Поводом для внесения в базу стало выступление Каменских в конце августа, когда она раскритиковала преследование русского языка на Украине, заявив, что дискриминация по языковому признаку для нее равносильна дискриминации по цвету кожи.

