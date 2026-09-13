Российский актер Писаренко попал в базу "Миротворца"

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Российский комедийный актер Сергей Писаренко внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

Уточняется, что поводом для внесения в базу стал переезд артиста с Украины в Россию.

Ранее участница украинского дуэта "Потап и Настя" Анастасия Каменских попала в базу "Миротворца". Авторы сайта обвинили певицу в "информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни на Украине", и назвали ее "провокатором".

Кроме того, в базу данных экстремистского сайта также внесли дочь губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Ирину. Девушке вменяется "поддержка России", а также покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.