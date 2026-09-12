Песков счел невозможной встречу Путина и Зеленского на саммите G20

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Встреча Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G20 в американском Майами невозможна. Об этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил агентству AFP.

Пресс-секретарь российского лидера вновь повторил, что встреча политиков может произойти только в Москве.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что приглашение посетить российскую столицу, направленное Зеленскому, является жестом доброй воли со стороны РФ. Если украинский лидер хочет встретиться с Путиным, то "пусть приезжает", добавил дипломат.

Саммит G20 пройдет с 14 по 15 декабря. Президент США Дональд Трамп уточнял, что хотел бы официально пригласить Путина на мероприятие.

Однако, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, вопрос о возможной поездке главы государства на саммит пока не обсуждался. В то же время российские эксперты работают над согласованием документов предстоящего мероприятия.