Лавров назвал приглашение Зеленского в Москву жестом доброй воли со стороны РФ

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Приглашение украинскому президенту Владимиру Зеленскому посетить Москву является жестом доброй воли со стороны России. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в комментарии журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.

Лавров напомнил, что приглашение уже было направлено, и если Зеленский хочет встретиться, то "пусть приезжает". При этом министр подчеркнул, что украинский лидер так и не отменил свой декрет о запрете контактов с Владимиром Путиным, поэтому сам факт приглашения – огромный жест доброй воли.

Комментируя желание Зеленского встретиться с Путиным на полях саммита G20 в американском Майами, Лавров отметил, что украинский президент много путешествует и дома не бывает, тогда как у руководства России есть дела внутри страны.

Кроме того, глава МИД РФ заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но не намерена останавливать СВО на время их проведения.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что приглашение Зеленского в Москву остается в силе. Он также обратил внимание, что инициативы со стороны европейцев по подключению к переговорам по Украине нет.