12 сентября, 17:08Политика
Лавров назвал приглашение Зеленского в Москву жестом доброй воли со стороны РФ
Фото: kremlin.ru
Приглашение украинскому президенту Владимиру Зеленскому посетить Москву является жестом доброй воли со стороны России. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в комментарии журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.
Лавров напомнил, что приглашение уже было направлено, и если Зеленский хочет встретиться, то "пусть приезжает". При этом министр подчеркнул, что украинский лидер так и не отменил свой декрет о запрете контактов с Владимиром Путиным, поэтому сам факт приглашения – огромный жест доброй воли.
Комментируя желание Зеленского встретиться с Путиным на полях саммита G20 в американском Майами, Лавров отметил, что украинский президент много путешествует и дома не бывает, тогда как у руководства России есть дела внутри страны.
Кроме того, глава МИД РФ заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но не намерена останавливать СВО на время их проведения.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что приглашение Зеленского в Москву остается в силе. Он также обратил внимание, что инициативы со стороны европейцев по подключению к переговорам по Украине нет.
Лавров заявил, что Россия не пойдет на договоренности без баланса интересов