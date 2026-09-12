В Ленобласти задержаны подозреваемые в краже 150 млн руб у актрисы театра

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Сотрудники полиции задержали в Ленинградской области подозреваемых в краже денег и ценностей на 150 миллионов рублей у актрисы театра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по городу и области.

В ночь на 11 сентября в полицию Центрального района обратилась 22-летняя актриса одного из российских театров, проживающая в квартире дома 139 по Невскому проспекту. Девушка заявила о краже из сейфа денежных средств и ювелирных изделий, оценив ущерб почти в 150 миллионов рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали 20-летнюю приезжую из Московской области. Ее подельницу – студентку одного из вузов Петербурга – полицейские задержали у дома 6 по улице Вахрушева во Всеволожске.

Установлено, что заявительница стала жертвой мошеннического плана. По инструкции неизвестных лиц она отключила систему сигнализации, а затем спрятала ключи от жилища под ковриком у входной двери. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту кражи, у задержанных лиц изъята часть украденного имущества.

Ранее в Орехово-Зуеве задержали жителя Ханты-Мансийска, который подозревается в мошенничестве и краже 3,5 миллиона рублей у семейной пары. Неизвестные убедили супругов, что аферисты якобы получили доступ к их счетам и переводят деньги злоумышленникам. Чтобы доказать невиновность, паре предложили задекларировать сбережения, передав их "инкассаторам".