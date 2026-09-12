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12 сентября, 20:10

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Tasnim: Иран передал США семь условий для открытия Ормузского пролива

Иран передал США семь условий для открытия Ормузского пролива – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Vahid Salemi

Иран через посредников передал США семь условий, от выполнения которых зависит открытие Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что пролив останется закрытым, пока условия, одобренные высшими инстанциями Исламской Республики, не будут выполнены.

Между тем, пишет СМИ, Иран и Оман достигли финального соглашения по судоходному маршруту в проливе. В ближайшее время об этом объявят в присутствии глав МИД стран Персидского залива.

Источник уточнил, что соглашение заключено только между Ираном и Оманом, а другие государства будут присутствовать на встрече только для того, чтобы узнать детали маршрута и правила судоходства.

По этому соглашению вход в Персидский залив через Ормузский пролив полностью находится в территориальных водах Ирана, часть выходного маршрута также охватывает территориальные воды Исламской Республики, добавил собеседник.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что война с Ираном скоро закончится. После этого цены на нефть снизятся, добавил он.

Глава Белого дома также предложил переименовать Ормузский пролив в "пролив Трампа".

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