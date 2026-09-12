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12 сентября, 18:19

Культура

Умер заслуженный артист России Сергей Бельский

Фото: vk.ru/teatrtolstogo

Заслуженный артист России, актер Липецкого академического театра драмы имени Л. Н. Толстого Сергей Бельский скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

В театре назвали это трагическим событием для всего коллектива. Бельский был душой компании, верным другом, добрым и заботливым коллегой, а также мудрым наставником для молодежи, рассказали в пресс-службе.

"Вместе с ним ушла часть атмосферы нашего театра – ушли те смех, искренняя радость и хорошее настроение, которые он всегда приносил с собой. Сцена опустела без его таланта. Его роли навсегда останутся в истории нашего театра и в сердцах зрителей", – добавили в учреждении.

Церемония прощания пройдет на большой сцене театра 14 сентября в период с 11:00 до 12:30.

Бельский родился в 1959 году, окончил Алма-Атинский государственный театрально-художественный институт, а затем работал в Государственном Русском театре для детей и юношества в Алма-Ате.

В 1994 году, воспользовавшись возможностями программы "Возрождение малых городов России", он переехал в Елец вместе с коллективом единомышленников и стал одним из основателей местного драматического театра "Бенефис". В 2004-м артист вошел в состав труппы Липецкого академического театра драмы имени Л. Н. Толстого, где продолжал служить вплоть до последних дней своей жизни.

Помимо театральных постановок, Бельский также проявил себя как киноактер, снявшись в таких фильмах, как "Кто ты, Всадник?" и "Людоед".

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