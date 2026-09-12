Песков: Зеленский может приехать в Москву, если хочет встретиться с Путиным

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Предложение Владимира Путина о том, что украинский лидер Владимир Зеленский может приехать в Москву, остается в силе. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины о желании встретиться с главой РФ на полях саммита G20 в американском Майами.

"Если он действительно хочет встретиться с Путиным, то Путин еще ранее говорил, что он может прилететь в Москву", – указал пресс-секретарь президента РФ.

Песков также отметил отсутствие инициативы со стороны европейцев по подключению к переговорам по Украине.

"Тот, кто хочет переговоров, – ищет переговоры. Они этого не делают", – сказал он в комментарии "Известиям".

Саммит G20 пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами. Американский президент Дональд Трамп ранее сообщал , что хотел бы официально пригласить Путина на мероприятие. Он заявлял, что участие президента РФ было бы полезным.

Однако, как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, вопрос о возможной поездке Путина на саммит G20 в США пока не обсуждался. Однако, по его словам, российские эксперты уже работают над согласованием документов предстоящего саммита.

