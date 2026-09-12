Перевозивший подростков экскурсионный автобус попал в ДТП в Петербурге

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Экскурсионный автобус, перевозивший подростков, попал в ДТП в поселке Серово Курортного района Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

ДТП произошло днем 12 сентября на Линдуловской дороге. Автобус марки "Ютонг" съехал на обочину и опрокинулся на бок. Серьезных травм в результате аварии никто не получил, всех пассажиров осматривают медики,

"В салоне автобуса в момент аварии находились 43 человека, подавляющее большинство из которых – подростки", – сказано в сообщении.

Как сообщили ТАСС источники в полиции, госпитализированы трое человек. Предварительно, всего в автобусе находились 36 человек. Автобус перевозил пассажиров из Петербурга в лагерь Курортного района на соревнования.

Прокуратура Курортного района организовала проверку по факту ДТП. Ведомство проверяет соблюдение закона о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров, а также контролирует работу правоохранительных органов и экстренных служб.

Ранее микроавтобус и лесовоз столкнулись на 1 180-м километре федеральной трассы М-8 "Холмогоры", на границе Холмогорского и Приморского округов Архангельской области. В результате ДТП погибли 13 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Среди погибших – водитель грузового автомобиля, водитель и 11 пассажиров микроавтобуса. Еще 8 пассажиров автобуса были госпитализированы. Всего в микроавтобусе находились 19 человек, а в лесовозе с полуприцепом и легковом автомобиле – по одному человеку.

Выяснилось, что микроавтобус "Газель Next", следовавший по маршруту Северодвинск – Березник, при обгоне легкового автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с лесовозом Renault.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о нарушении правил дорожного движения, в результате которого по неосторожности умерли двое или более человек.

