Глава компании, чей автобус попал в ДТП в Поморье, проходит по делу о подкупе

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Микроавтобус, столкнувшийся с лесовозом на трассе М-8 в Архангельской области, принадлежит северодвинской компании "Малавто". Об этом сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.

Глава компании является фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено в сентябре прошлого года по статье о вымогательстве коммерческого подкупа в крупном размере.

Как сообщили в СУ СК РФ по региону, директор организации, занимающейся пассажирскими перевозками, в период с декабря 2023 года по октябрь 2024 года требовал от индивидуальных предпринимателей и их представителя передать ему вознаграждение за передачу карты маршрутов регулярных перевозок. В случае отказа он угрожал создать препятствия для их деятельности.

В вою очередь, в "Малавто" заявили о готовности сотрудничать со следствием. В сообщении на странице организации во "ВКонтакте" сказано, что компания оказывает необходимое содействие для полного и объективного установления всех обстоятельств ДТП.

Также компания выразила соболезнования семьям погибших и пообещала взять на себя расходы на погребение, оказать материальную помощь и помочь в получении страховых выплат.

"С каждой семьей будет организована индивидуальная работа, чтобы родственникам не приходилось самостоятельно решать организационные вопросы", – отметили в "Малавто".

В результате аварии погибли 13 человек, в том числе четверо детей в возрасте 6, 11, 15 и 16 лет. Среди погибших – водитель грузового автомобиля, водитель и 11 пассажиров микроавтобуса.

Восемь пострадавших в аварии доставлены в лечебные учреждения Архангельска: четыре человека – в областную больницу, двое – в первую городскую, а еще один ребенок – в детскую областную больницу. Состояние еще одного пострадавшего не уточняется.

Министр здравоохранения Архангельской области Дмитрий Богданов сообщил, что у всех пациентов тяжелые травмы, включая черепно-мозговые. Также выявлены повреждения скелета и внутренних органов. Одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии.

По словам министра, ночью 12 сентября всем пострадавшим была оказана необходимая помощь, проведены операции. Двое пациентов в первой городской больнице – в состоянии средней тяжести, одного мужчину перевели в офтальмологическую больницу для операции на глазном яблоке. Мальчик в возрасте 13 лет, которого доставили в детскую больницу, находится в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет.

"Пока никого не предполагается переводить в лечебные учреждения столицы. Но этот вопрос тоже стоит на повестке дня. Мы будем смотреть, как дальше будет складываться ситуация. Пока лечим у себя. По крайней мере, по одной пациентке стоит такой вопрос", – сообщили в региональном Минздраве.

На данный момент опознаны семь погибших, личности еще шестерых устанавливаются. Всего в микроавтобусе находились 19 человек, а в лесовозе с полуприцепом и легковом автомобиле – по одному человеку.

Авария произошла вечером 11 сентября на 1 180-м километре федеральной трассы М-8 "Холмогоры", на границе Холмогорского и Приморского округов Архангельской области. Пассажирский микроавтобус "Газель Next", следовавший по маршруту Северодвинск – Березник, при обгоне легкового автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с лесовозом Renault.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о нарушении правил дорожного движения, в результате которого по неосторожности умерли двое или более человек.

Следователи устанавливают очевидцев происшествия. Граждан, ставших свидетелями ДТП, а также водителей, проезжавших по указанному участку дороги и располагающих записями видеорегистраторов, просят связаться с СУ СК РФ по региону.

