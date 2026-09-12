Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 69-го км МКАД

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Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 69-го километра МКАД. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ДТП работают городские оперативные службы. Уточняются все обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших.

В связи с этим движение на МКАД в районе Волоколамского шоссе затруднено на 1,1 километра. Проехать можно по четырем полосам из пяти, добавили в департаменте.

Ранее в Санкт-Петербурге в ДТП попал экскурсионный автобус, перевозивший подростков. Транспортное средство съехало на обочину и опрокинулось на бок. Серьезных травм никто не получил.