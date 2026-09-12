12 сентября, 15:33Происшествия
Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 69-го км МКАД
Фото: 123RF.com/vadimjoker
Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 69-го километра МКАД. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
На месте ДТП работают городские оперативные службы. Уточняются все обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших.
В связи с этим движение на МКАД в районе Волоколамского шоссе затруднено на 1,1 километра. Проехать можно по четырем полосам из пяти, добавили в департаменте.
Ранее в Санкт-Петербурге в ДТП попал экскурсионный автобус, перевозивший подростков. Транспортное средство съехало на обочину и опрокинулось на бок. Серьезных травм никто не получил.
Читайте также
- В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Архангельской области
- Один человек погиб в ДТП в Приморье