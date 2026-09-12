Спасатели достали тонувшего мужчину из Большого Садового пруда

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Спасатели вытащили из воды мужчину, который тонул в Большом Садовом пруду в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Инцидент произошел 12 сентября. На станцию "Академическая" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах поступило сообщение о тонущем человеке. Прибыв к месту происшествия в районе улицы Большая Академическая, спасатели заметили ушедшего под воду человека.

Мужчину подняли с глубины около 2 метров в 20 метрах от берега. Пострадавшему оказали первую помощь и передали прибывшей бригаде скорой помощи.

После осмотра медиков мужчина 1994 года рождения отказался от госпитализации. Причиной несчастного случая стали потеря сил и судорога конечностей во время купания в холодной воде.

Ранее спасатели помогли двум тонущим людям на Борисовских прудах. Днем 16 августа они вытащили из воды мужчину 1973 года рождения, а вечером – молодого человека. Последнего доставили на берег без сознания. Посла стабилизации состояния его госпитализировали.