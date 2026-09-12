Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае увеличилось до 22 человек

Фото: МАХ/"Прокуратура Пермского края"

Количество пострадавших в результате аварии с автобусом под поселком Челва в Пермском крае увеличилось до 22 человек. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

По уточненным данным ведомства, шестеро пострадавших продолжают лечение в стационаре, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Остальные 16 человек, в том числе двое детей, были осмотрены медиками и отправлены на амбулаторное лечение.

Авария произошла 12 сентября. Предварительно, у автомобиля Peugeot пробило колесо, из-за чего машина выехала на встречную полосу трассы Пермь – Березники, где врезалась в пассажирский автобус. От удара последнее транспортное средство съехало в кювет.

Водитель авто погиб. По данным прокуратуры края, в момент ДТП в автобусе, предварительно, находились 44 пассажира, в том числе дети.