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12 сентября, 17:23

Происшествия

Здание детского футбольного клуба повреждено после атаки ВСУ на Таганрог

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Таганроге из-за падения обломков украинских БПЛА повреждения получил частный детский футбольный клуб "Авангард". Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в мессенджере MAX,

По словам главы региона, в клубе ежедневно занимаются футболом более 300 детей в возрасте от 4 лет. На территории расположены крытый манеж и футбольное поле. Это уже второй случай повреждения клуба в результате атаки – ранее его восстановили за счет средств собственника.

Также возгорания произошли на продуктовом складе и в сетевом оптовом супермаркете "Светофор". Жертв и пострадавших нет.

"По оперативной информации, два пожара на объектах полностью ликвидированы. Сотрудники экстренных служб продолжают работу на остальных площадках", – написал Слюсарь и заверил, что собственникам поврежденных помещений будет оказана помощь.

Таганрог, а также 11 районов области подверглись украинской атаке с применением БПЛА в ночь на 12 сентября. Всего средства ПВО сбили более 70 дронов. Некоторые из них уничтожили в Таганрогском заливе.

По данным главы города Светланы Камбуловой, в результате воздушной атаки повреждены 16 коммерческих зданий, где размещаются около 20 арендаторов, а также пять автомобилей. О пострадавших информация не поступала.

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