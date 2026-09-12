Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 17:31

Экономика

Песков заявил, что США сами подтолкнули БРИКС к отказу от доллара

Фото: kremlin.ru

Решение Вашингтона запретить Москве использовать доллар в расчетах вынудило страны БРИКС активнее переходить на национальные валюты. Об этом сообщает RT со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, Штаты превратили глобальную резервную валюту в инструмент политического давления. Он указал, что в тот момент, когда России запретили использовать доллар в международной торговле, страна перешла на собственную валюту.

"Теперь, когда нас лишили этого права, Россия сказала: "У нас есть наша собственная валюта"", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что эту тенденцию поддерживают многие государства. При этом Песков подчеркнул, что отказ от доллара не был инициативой БРИКС, а стал вынужденной мерой.

"Это возникло как инициатива стран БРИКС против доллара США? Нет. Это потому, что США совершили ошибку", – заключил он.

Отдельно Песков сообщил, что подвижек по вопросу создания зерновой биржи БРИКС пока нет.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ готова применять доллар в международных расчетах, однако, если операции в этой валюте станут невозможны, она не будет обменивать свои товары на "бусы". Он подчеркнул, что Москва вынуждена искать альтернативы тем механизмам и валютам, которые складывались в рамках западной модели глобализации.

Читайте также


властьэкономикаполитика

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика