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Решение Вашингтона запретить Москве использовать доллар в расчетах вынудило страны БРИКС активнее переходить на национальные валюты. Об этом сообщает RT со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, Штаты превратили глобальную резервную валюту в инструмент политического давления. Он указал, что в тот момент, когда России запретили использовать доллар в международной торговле, страна перешла на собственную валюту.

"Теперь, когда нас лишили этого права, Россия сказала: "У нас есть наша собственная валюта"", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что эту тенденцию поддерживают многие государства. При этом Песков подчеркнул, что отказ от доллара не был инициативой БРИКС, а стал вынужденной мерой.

"Это возникло как инициатива стран БРИКС против доллара США? Нет. Это потому, что США совершили ошибку", – заключил он.

Отдельно Песков сообщил, что подвижек по вопросу создания зерновой биржи БРИКС пока нет.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ готова применять доллар в международных расчетах, однако, если операции в этой валюте станут невозможны, она не будет обменивать свои товары на "бусы". Он подчеркнул, что Москва вынуждена искать альтернативы тем механизмам и валютам, которые складывались в рамках западной модели глобализации.

