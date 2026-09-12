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12 сентября, 14:41

Политика

Путин призвал к расширению состава Совбеза ООН

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Владимир Путин на саммите БРИКС в Индии заявил о необходимости расширения Совета Безопасности ООН за счет государств Азии, Африки и Латинской Америки.

"Считаем необходимым и далее сообща с единомышленниками по БРИКС содействовать повышению качества деятельности ООН", – сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что Москва придает исключительно важное значение сохранению центральной роли ООН в мировых делах. По его словам, устав организации остается ключевым источником международного права, несмотря на попытки некоторых стран подменить его "порядком, основанным на неких непонятно кем составленных правилах".

Отдельно президент остановился на реформе глобальных экономических институтов. Он отметил, что Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирная торговая организация создавались в иных политических и экономических реалиях и с трудом адаптируются к смещению деловой активности в сторону развивающихся рынков.

"Давно назрел вопрос о совершенствовании глобальных институтов экономического управления", – указал Путин, добавив, что эти структуры остаются каналами диалога между ведущими экономиками мира, поэтому важно усиливать координацию стран БРИКС в них.

Глава государства напомнил, что в ходе председательства России в объединении в 2024 году был запущен механизм консультаций по вопросам ВТО. Он также констатировал, что баланс сил в мире перераспределяется в пользу новых центров роста на Глобальном Юге и Востоке.

Ранее индийский премьер Нарендра Моди заявил, что реформу Совбеза ООН больше нельзя откладывать. По его словам, переговоры по этому вопросу должны быть привязаны к конкретным срокам и четким результатам.

Он также предложил совместно разработать 10 предложений по реформированию системы глобального управления. По его словам, нынешняя структура мирового управления напоминает пирамиду, где власть и принятие решений сосредоточены на вершине, а нижние уровни занимают страны, на которых эти решения сказываются, но которые не могут влиять на их формирование.

Саммит проходит в Нью-Дели 12 и 13 сентября. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, основная часть входящих в БРИКС стран разделяет подходы Москвы, а если не разделяет, то очень близка к этому мировоззрению.

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