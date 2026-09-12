Путин призвал вовлекать больше стран в обеспечение мира и стабильности на мировой арене

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Владимир Путин призвал вовлекать большее число стран в обеспечение мира и стабильности на мировой арене. Об этом он заявил на заседании саммита БРИКС.

По его словам, это особенно важно в условиях нарождающегося многополярного миропорядка. Кроме того, ради достижения всеобщего процветания и благополучия необходимо сообща заниматься укреплением подлинной многосторонности, а также вовлекать большее число стран в механизмы глобального управления.

Он также добавил, что в настоящее время все больше государств в мире заявляют о готовности защищать свои национальные интересы, участвовать в решении глобальных проблем. На мировой арене происходят кардинальные преобразования.

В частности, геополитические, геоэкономические, технологические и социальные. В первую очередь, по его словам, меняется уклад жизни человека, уровень медицины, качество окружающей среды, трансформируется структура общества и демографическая карта мира.

Также Путин в ходе саммита заявил о необходимости расширения Совета Безопасности ООН за счет государств Азии, Африки и Латинской Америки. Он подчеркнул, что Россия придает исключительно важное значение сохранению центральной роли ООН в мировых делах.