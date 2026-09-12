Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 14:49

Политика

Путин призвал вовлекать больше стран в обеспечение мира и стабильности на мировой арене

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Владимир Путин призвал вовлекать большее число стран в обеспечение мира и стабильности на мировой арене. Об этом он заявил на заседании саммита БРИКС.

По его словам, это особенно важно в условиях нарождающегося многополярного миропорядка. Кроме того, ради достижения всеобщего процветания и благополучия необходимо сообща заниматься укреплением подлинной многосторонности, а также вовлекать большее число стран в механизмы глобального управления.

Он также добавил, что в настоящее время все больше государств в мире заявляют о готовности защищать свои национальные интересы, участвовать в решении глобальных проблем. На мировой арене происходят кардинальные преобразования.

В частности, геополитические, геоэкономические, технологические и социальные. В первую очередь, по его словам, меняется уклад жизни человека, уровень медицины, качество окружающей среды, трансформируется структура общества и демографическая карта мира.

Также Путин в ходе саммита заявил о необходимости расширения Совета Безопасности ООН за счет государств Азии, Африки и Латинской Америки. Он подчеркнул, что Россия придает исключительно важное значение сохранению центральной роли ООН в мировых делах.

Читайте также


властьполитика

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика