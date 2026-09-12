Путин встретился с премьер-министром Эфиопии на саммите БРИКС

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Владимир Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

Встреча состоялась после заседания глав государств объединения. Российский лидер поздравил эфиопского премьера и всех жителей страны с Новым годом по местному календарю, который отмечается 11–12 сентября.

Также глава государства отметил, что Эфиопия с 1 января 2024 года является полноправным участником БРИКС.

"Символично, что начало практической работы наших эфиопских друзей в бриксовских механизмах совпало по времени со стартом российской вахты в объединении. И с тех пор Эфиопия вносит свой конструктивный вклад в его многоплановую деятельность", – подчеркнул он.

Путин назвал БРИКС полноформатным стратегическим партнерством, нацеленным на консолидацию позиций мирового большинства и формирование контуров справедливого миропорядка.

Коснувшись двусторонних отношений, президент заявил, что Эфиопия – давний и надежный партнер России на африканском континенте.

"Могу с удовлетворением констатировать, что российско-эфиопские связи продолжают развиваться на принципах равноправия, взаимной выгоды", – сказал он, поблагодарив Ахмеда за личный вклад в укрепление связей.

В свою очередь, премьер Эфиопии отметил хорошее развитие сотрудничества в торговле и инвестициях.

"Все развивается очень хорошо с момента нашей последней встречи и в торговле, и в инвестициях. И мы очень благодарны за стипендии для наших студентов", – сказал он, добавив, что товарооборот продолжает расти.

Между тем Путин пригласил Ахмеда на третий саммит "Россия – Африка", который пройдет 28–29 октября в Москве.

"В этом году, как мы с вами уже договаривались, ждем вас уже на третий саммит. Проведем нашу очередную двухстороннюю встречу", – отметил президент России.

Ранее Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди пообщались "на ногах" в рамках саммита БРИКС. Они поприветствовали друг друга рукопожатием. Кроме того, российский лидер вместе с другими лидерами объединения ознакомился с экспозицией выставки "Инновационная Индия" и посетил фотовыставку, посвященную 20-летию БРИКС.