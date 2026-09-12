Страны БРИКС приняли итоговую декларацию саммита

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Страны-участницы БРИКС утвердили итоговую Делийскую декларацию на 18-м саммите объединения.

В декларации зафиксированы согласованные позиции государств по геополитической ситуации, угрозам безопасности, направлениям сотрудничества и ряду региональных конфликтов. Участники подтвердили приверженность духу БРИКС, основанному на взаимном уважении, суверенном равенстве и консенсусе, а также заявили о готовности укреплять сотрудничество в расширенном составе по трем направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи.

"Вместе с тем мы намерены углублять наше стратегическое партнерство на благо наших народов, содействуя миру, формированию более представительного и справедливого международного порядка, обновлению и реформированию многосторонней системы, а также устойчивому развитию и инклюзивному росту", – указано в декларации.

Помимо этого, развивающиеся страны должны активизировать усилия по содействию диалогу для построения более справедливого глобального управления и взаимовыгодных межгосударственных отношений.

"Мы признаем, что многополярность способна расширить возможности стран с формирующимся рынком и развивающейся экономикой по наращиванию их конструктивного потенциала, а также обеспечить всеобщую пользу, инклюзивность, устойчивость и справедливость экономической глобализации и сотрудничества", – сказано в документе.

Лидеры стран БРИКС выступили за всеобъемлющую реформу ООН, в том числе модернизировать Совет Безопасности для того, чтобы сделать организацию более демократичной и представительной. Они поддержали стремление африканских стран получить постоянное представительство в Совбезе.

Кроме того, Россия и Китай подтвердили поддержку более значимой роли Бразилии и Индии в организации. Помимо этого, страны объединения призвали обеспечить полноправное членство Палестины в ООН и осудили односторонние экономические и вторичные санкции, противоречащие международному праву.

В документе также выражена обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, ситуацией в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Участники саммита призвали к соблюдению норм международного гуманитарного права, отвергли попытки политизации гуманитарной помощи и подтвердили поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Также страны БРИКС призвали Израиль вывести оккупационные силы с ливанских территорий и осудили нападения на миротворцев ВСООНЛ.

Отдельное внимание в декларации уделено экономическим вопросам. Страны БРИКС подтвердили намерение продолжить работу над созданием механизмов трансграничных платежей с использованием национальных валют и выступили за формирование справедливых цепочек поставок критически важных минералов. Участники саммита также отметили необходимость создания более автономной страховой системы внутри объединения и призвали к отмене протекционистских мер, несовместимых с правилами ВТО.

В сфере безопасности страны БРИКС выразили обеспокоенность растущими ядерными рисками и призвали укреплять режим нераспространения, а также осудили преднамеренные атаки на мирные ядерные объекты под гарантиями МАГАТЭ. Кроме того, в декларации отмечена обеспокоенность резким ростом мировых военных расходов и состоянием поляризации международного порядка.

Среди других положений – поддержка кандидатуры Эфиопии на дополнительное место в Совете ИКАО, приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, призыв к прекращению огня в Судане и подтверждение роли глобального Юга как движущей силы позитивных изменений. Страны БРИКС также поддержали председательство Китая в организации и проведение саммита в их стране в следующем году, а также заявили о проведении 12-го Парламентского форума БРИКС в октябре 2026 года.

Ранее Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели заявил, что существенным преимуществом объединения является интеллектуальный и технологический потенциал, сосредоточенный в странах, которые входят в данный союз.

Он также отметил, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно растут. Путин также заявил, что перед странами БРИКС открываются широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества по наращиванию взаимовыгодного партнерства, по повышению эффективности системы глобального управления в целях обеспечения подлинной многополярности и справедливости в мировых делах.

