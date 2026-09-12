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12 сентября, 13:03

Политика

Песков заявил, что многие страны БРИКС понимают ошибки европейских властей

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил Первому каналу, что значительная часть государств, входящих в БРИКС, разделяет подходы Москвы и видит просчеты европейских властей.

"Совершенно не обязательно разделяют. Очень много стран, которые близки к этому мировоззрению", – ответил представитель Кремля на вопрос, поддерживают ли участники объединения позицию России.

По словам Пескова, многие страны понимают ошибки, которые сейчас допускают власти европейских государств. При этом он допустил наличие нюансов в подходах. Однако пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что для Москвы ключевым остается видение президента.

Отдельно пресс-секретарь пояснил, что просчеты европейских лидеров измеримы конкретными показателями.

"Что касается ошибок, которые вынуждают страны Европы искать альтернативу, здесь ситуация очевидная, она, собственно, измеряемая цифрами. Цифрами экономики, в ценах на топливо и так далее", – отметил он.

Тем временем помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что ситуация вокруг Ирана вызывает разногласия среди ряда участников БРИКС при согласовании итоговой декларации объединения.

"Я думаю, что придем к консенсусу, мне так кажется", – сказал Ушаков в ответ на вопрос, является ли центральной темой обсуждения формулировка "война против Ирана".

Саммит проводится в Нью-Дели 12 и 13 сентября. Министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС по итогам встречи в Мумбаи 10 сентября приняли совместное заявление, в котором отметили устойчивость экономик объединения и их вклад в глобальный рост.

В заявлении указано, что глобальная экономика сталкивается со значительными трудностями. Среди основных рисков – сохраняющаяся геополитическая напряженность, фрагментация торговли и протекционизм, неопределенность в политике, фискальное и инфляционное давление, растущий долг и финансовая уязвимость.

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