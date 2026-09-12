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12 сентября, 10:22

Политика

ВС РФ нанесли удар по предприятиям украинской металлургической промышленности

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по предприятиям украинской металлургической промышленности, выпускающим продукцию военного назначения, а также по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары наносились высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. По данным ведомства, поражены цели в Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

В Запорожье под удар попал металлургический комбинат "Запорожсталь" – один из основных поставщиков листового металлопроката для создания защитных конструкций и брони для военной техники, а также пластин для бронежилетов.

В Днепропетровской области поражены металлургический комбинат в Кривом Роге, выпускающий продукцию для производства вооружения и военной техники, а также инновационный электроплавильный комплекс завода "Интерпайп Сталь" в Днепропетровске – крупнейший на Украине производитель металлопроката для продукции военного назначения.

Кроме того, удары нанесены по Северному и Новокриворожскому горно-обогатительным комбинатам в Кривом Роге, которые занимаются добычей, обогащением и агломерацией железной руды для военного производства.

В Одесской области в порту "Черноморск" поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения имущества военного назначения, а также два сухогруза, доставившие вооружение и военную технику для ВСУ, и морской буксир.

Также российские войска с применением БПЛА "Герань" ударили по центру обработки данных "Интеркарс" в Киеве, задействованном в хранении материальных средств ВСУ.

Ранее сообщалось, что с 5 по 11 сентября ВС РФ при помощи одного массированного и шести групповых ударов вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов. Отмечалось, что объекты использовались для приема и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов для обеспечения нужд ВСУ.

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