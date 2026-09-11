Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России взяли под контроль Новогришино в ДНР и Зоревку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Новогришино удалось освободить в четверг, 10 сентября, благодаря активным наступательным действиям подразделений группировки войск "Центр". В свою очередь, Зоревку смогли взять под контроль в течение суток подразделения группировки войск "Восток".

В ведомстве уточнили, что бойцы группировки "Восток" продолжают наступление на данном направлении.

Ранее российские военные освободили населенные пункты Зарубинка и Гоптовка в Харьковской области. В Минобороны РФ заявили, что взять под контроль села удалось бойцам группировки войск "Север".

Вместе с тем военнослужащие поразили украинские подразделения внутри "котла" в районах населенных пунктов Малая Волчья и Бузово. Все попытки врага выйти из окружения пресечены.

