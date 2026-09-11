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11 сентября, 12:56

Город

Жители 46 домов завершили оформление квартир по программе реновации в августе

Фото: пресс-служба градостроительного комплекса Москвы

Жители еще 46 старых домов получили квартиры в новостройках по программе реновации в августе 2026 года. Об этом сообщила руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева, ее слова передает сайт мэра и правительства Москвы.

Соловьева рассказала, что в 46 старых домах проживали более 8,9 тысячи человек. По ее словам, августовский показатель стал самым высоким с начала года.

"В мае таких зданий прибавилось всего 27, а в марте – 26, в остальные месяцы – меньше. Если сравнивать август 2026-го с аналогичным периодом прошлого года, то разница еще больше – почти в три раза", – добавила руководитель столичного департамента городского имущества.

Большинство домов (10 зданий), жители которых завершили оформление документов в августе, находятся на северо-востоке столицы. Там квартиры получили почти 2,1 тысячи москвичей. На севере появилось еще семь новостроек, а на юго-западе – шесть. Из этих зданий в новые квартиры уже переехали или находятся в процессе переселения около 1,2 тысячи и свыше 1,1 тысячи жителей соответственно.

Соловьева отметила, что заключение договоров на новые квартиры – один из решающих этапов переселения, от которого зависит скорость реализации всей программы. После того как все участники оформят документы и переедут, город демонтирует расселенные здания, чтобы освободить площадки под новое строительство.

При этом с июня по август 2026 года около 11,2 тысячи москвичей заключили договоры на равнозначное жилье по реновации. Договоры оформлены с жителями 319 старых домов. Наибольшее число новоселов пришлось на август – почти 4,2 тысячи человек. Это на 23% больше, чем в июне, и примерно на 15% больше, чем в июле.

Новые квартиры предоставляются в тех же районах, где расположены старые дома. Исключение – Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа: там переселение ведется лишь в границах округов. Жилые комплексы строятся в местах с развитой социально-транспортной инфраструктурой. В районах уже есть торговые точки, бытовые сервисы и городские организации.

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