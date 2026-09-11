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11 сентября, 11:05

Город

Почти 11,2 тыс москвичей получили новые квартиры по реновации летом 2026 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С июня по август 2026 года около 11,2 тысячи москвичей заключили договоры на равнозначное жилье по программе реновации. Об этом сообщил заммэра, глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Договоры оформлены с жителями 319 старых домов. Наибольшее число новоселов пришлось на август – почти 4,2 тысячи человек. Это на 23% больше, чем в июне, и примерно на 15% больше, чем в июле.

Новые квартиры предоставляются в тех же районах, где расположены старые дома. Исключение – Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа: там переселение ведется лишь в границах округов.

Жилые комплексы строятся в местах с развитой социально-транспортной инфраструктурой. В районах уже есть торговые точки, бытовые сервисы и городские организации. Со временем их дополнят магазины, кафе, аптеки, частные медицинские и образовательные центры, фитнес-студии и другие объекты. Они откроются на первых этажах новостроек – этот ярус изначально запланирован нежилым.

Почти половина москвичей, получивших квартиры летом, проживает в трех округах, указала глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева. По ее словам, на северо-востоке договоры заключили более 1,9 тысячи человек, на севере и юго-востоке – примерно по 1,6 тысячи.

Оформить документы для переезда помогают специалисты департамента. Выбрать дату и время подписания договоров горожане, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, могут онлайн, воспользовавшись суперсервисом "Переезд по программе реновации".

Ранее сообщалось, что в рамках реновации на северо-западе столицы более 18,2 тысячи жителей заключили договоры на квартиры в новых домах. Переселение затронуло 91 здание старого фонда. Программа действует уже в пяти районах округа. Первые предложения о переезде весной 2021 года получили жители четырех пятиэтажек в Митине.

До этого еще восемь новостроек переданы под заселение в Зеленограде. Там их общая жилая площадь превышает 120 тысяч квадратных метров. Пять домов площадью более 87 тысяч "квадратов" расположены в районе Крюково. Еще три новостройки построены в Старом Крюкове.

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