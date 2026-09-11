Кинопарк "Москино" отметит день рождения иммерсивной "Свадьбой" и шоу каскадеров

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

12 и 13 сентября кинопарк "Москино", который находится в ведении столичного департамента культуры, отпразднует вторую годовщину со дня открытия для массового посещения. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Главным событием праздничной программы станет иммерсивный квест "Свадьба" по мотивам рассказа Михаила Зощенко "Самый важный день". Гостей перенесут в советскую квартиру 1970-х годов, где проходит подготовка к торжеству. Один из персонажей считает, что речь идет о его собственной свадьбе, однако не может вспомнить, как выглядит невеста. Вместе с участниками ему предстоит разобраться в событиях последних дней и попытаться скрыть свою растерянность. Развязка изменит смысл происходящего – окажется, что все приготовления были связаны не со свадьбой, а с днем рождения "Москино". Представление завершится общим праздником и памятной фотографией.

В программе также запланирован единый постер с фильмами, которые снимали в кинопарке.

В стеклянном павильоне возле декорации "Улицы Москвы" с 12:00 до 19:00 посетители смогут с помощью ИИ создать собственный кинопостер и управлять цифровым персонажем.

Еще один интерактивный аттракцион заработает у декорации "Хромакей". Одновременно в нем смогут участвовать три-четыре человека. На участников установят датчики движения, после чего каждый выберет героя. На LED-экране появится игра-раннер, в которой цифровые персонажи будут повторять движения игроков – прыгать, приседать и двигаться в стороны.

На центральной площади с 15:00 до 17:00 пройдет шоу ходулистов. В "Ковбойском городке" каскадеры покажут программу "Раз ковбой, два ковбой" – представления состоятся в 13:00, 15:00 и 17:00.

Желающие смогут принять участие в постановочной съемке "Иван Грозный" на площадке "Княжеские палаты". Сеансы будут проходить каждый час с 12:00 до 18:00. На "Ярмарочной площади" организуют мастер-классы по фестивальному гриму и росписи виниловых пластинок.

Обзорные экскурсии по кинопарку проведут на площадке "Москва 1940-х". Они начнутся в 12:30, 13:30, 14:30, 16:00, 17:00 и 18:00. Автобусно-пешеходный маршрут позволит увидеть декорации, используемые при создании фильмов разных жанров – от исторических драм до масштабных блокбастеров. Посетители проедут по площадкам с русской деревней, довоенной Москвой и европейскими городами, увидят крупнейший в Европе хромакей, посетят съемочные площадки, улицы разных исторических эпох и кинопавильоны.

Дополнительные фотозоны разместят на нескольких площадках. В декорации "Москва 1940-х" появится "Ковер-самолет" с советским ковром и атрибутикой СССР, на "Соборной площади" – "Окно в сказку", а на "Ярмарочной площади" – "Осеннее мгновение".

За два года площадка стала полноценным городом кино, объединившим съемочный процесс, историю и культурные мероприятия. Для посещения праздничных мероприятий необходимо приобрести входной билет на сайте "Москино".

Ранее сообщалось, что в кинопарке заработали новые съемочные павильоны высотой 20 и 24 метра и общей площадью 4,6 тысячи квадратных метров. Также открылись несколько натурных декораций – "Дворец", "Современная Москва", "Европейские города", "Рейхстаг", "Крепость" и "Сказочный город".

Кроме того, в этом году на территории кинопарка возвели гостиничный комплекс "Резиденция кино" в стиле английского средневекового замка. Рядом оборудовали прогулочную зону, рестораны и фестивальные площадки для туристов и посетителей.

