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11 сентября, 14:04

Технологии

В Москве запустили сеть 5G

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

МТС открыла в Москве доступ к сети пятого поколения (5G) в диапазоне 4,9 ГГц, а также запустила новый стандарт связи на действующих частотах LTE 2 100 МГц. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц доступна владельцам смартфонов с поддержкой этого диапазона. Скорость передачи данных достигает 1,5 гигабита в секунду. Подключение доступно в 23 локациях, среди которых смотровая площадка на Воробьевых горах, площадь Победы на Поклонной горе, парк "Зарядье", Университетская площадь у здания МГУ, Тверской бульвар, Новопушкинский сквер, парк развлечений "Остров мечты", улица Никольская, парк "Патриот", Краснопресненская, Раушская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост.

Вице-президент, директор МТС в Московском регионе Дмитрий Рылов отметил, что компания последовательно модернизировала инфраструктуру, чтобы оперативно развернуть сеть нового поколения.

"Ее запуск позволит нашим клиентам уже сегодня пользоваться цифровыми сервисами на качественно новом уровне благодаря высокой скорости передачи данных", – добавил Рылов.

Параллельно МТС начала поэтапный запуск сетей 5G на частотах LTE 2 100 МГц в местах наибольшей концентрации пользователей в центральных районах Москвы на принципе технологической нейтральности.

Ранее сообщалось, что связь 5G официально запущена в России. "Большая четверка" операторов связи уже запустила 5G в 16 городах, доступ получили 10 миллионов абонентов. Вместе с тем прорабатывается запуск нового диапазона связи еще в 50 городах – это может произойти до конца текущего года, отметили в Минцифры.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, сети пятого поколения дают значительно большую скорость мобильным сервисам, что особенно важно для продвинутых городских пользователей.

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