Эксперт Сурина: дети моментально забывают информацию из-за гаджетов и ИИ

Современные подростки стали хуже читать и писать, выяснили зарубежные исследователи. Почему это произошло и как отсутствие этих навыков в полной мере сказывается на развитии человека, разбиралась Москва 24.

"Торопливые читатели"

Навыки чтения и счета у подростков снизились за последние десять лет, выяснилось в исследовании Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA.

Согласно полученным результатам, средние показатели школьников по чтению сократились и составили 461 балл (минус 28 баллов с 2015 года), а по математике – 463 (минус 22 балла). При этом в сфере естественных наук значения изменились не так сильно.

Специалисты отметили, что учащимся теперь гораздо труднее дается критический анализ информации. Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников. Кроме того, в мире почти в 2 раза увеличилась доля так называемых торопливых читателей – несовершенолетних, которые бегло пролистывают страницы и не вникают в суть написанного.

При этом ситуация сильно отличается в разных странах. К примеру, в США навыки чтения у 15-летних подростков упали после 2022 года, их оценки стали худшими за последние 25 лет. Внутри Евросоюза показатели не идентичны: Эстония, Финляндия, Австрия, Польша, Ирландия и Чехия смогли удержаться выше среднемирового уровня, в то время как Испания, Хорватия, Мальта, Греция, Люксембург, Румыния, Кипр и Болгария продемонстрировали результаты ниже среднего.

Одной из главных причин такой динамики ученые назвали постоянное использование смартфонов. Гаджеты приучили многих к коротким видеороликам, ускоренным аудиосообщениям и постоянной смене кадров, что сильно мешает долго концентрироваться на одной задаче.

Отдельное внимание в рамках исследования эксперты уделили тому, как школьники применяют в учебе искусственный интеллект (ИИ). К 2025 году большая часть подростков во многих государствах регулярно использовала его для подготовки к занятиям. Однако собранные данные выявили закономерный парадокс: дети, которые вообще не привлекали нейросети для выполнения учебных задач, в среднем справились с тестами гораздо лучше своих сверстников.





из результатов исследования Но если нейросети применяют просто для поддержки обучения, результаты получаются другими. Школьники, использующие ИИ раз в неделю, справляются с тестами на одном уровне с теми, кто их не использует вообще.

Проблема падения детской грамотности вызвала серьезную реакцию в обществе. Например, исследование стало главной темой вечернего эфира на испанском телеканале TVE. Чтобы показать, насколько общество испытывает дефицит концентрации внимания, ведущая Пепа Буэно пошла на необычный эксперимент и завершила выпуск новостей молчанием. Женщина несколько мгновений смотрела прямо в камеру, а затем спросила, не показались ли эти 6 секунд зрителям слишком долгими.

"Ваше внимание стало полем битвы для приложений, платформ, рекламодателей и телеканалов. Мы боремся за ваше внимание, но сегодня – обеспокоенные результатами исследования PISA, которые демонстрируют устойчивое снижение способности концентрироваться, – мы оставим вас с неподвижным изображением. Не нужно спешить, чтобы увидеть, что будет дальше", – сказала Пепа Буэно, завершая выпуск новостей.

При этом ранее нейропсихолог Светлана Колобова отмечала, что сейчас можно увидеть развитие "цифровой деменции", возникающей из-за зависимости от современных технологий. К ее признакам относится ухудшение памяти, снижение концентрации и дефицит критического мышления.



Эксперт отметила, что люди привыкают к коротким видео и постам, то есть фрагментарному восприятию информации. Кроме того, частые переключения внимания на уведомления телефона опасны переутомлением коры головного мозга, которая отвечает за социальное поведение, из-за чего можно потерять самоконтроль.

Короткие нейронные связи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Психолог Ангелина Сурина в беседе с Москвой 24 согласилась с тем, что ухудшение навыков счета и чтения может происходить из-за развития высоких технологий.

"Уже с двух-трех лет практически у каждого современного ребенка появляются гаджеты, дети в том числе сидят в соцсетях, из-за чего стремительно развивается клиповое мышление. Несовершеннолетние оперативно считывают, что им интересно, что нет, у них формируется навык быстрого поглощения информации, а после происходит моментальное забывание", – объяснила эксперт.

По ее словам, отчасти причинами таких проблем становится лень родителей, которые дают гаджеты детям, чтобы освободить время для себя. Однако такой подход больше вредит, чем помогает: в результате мозг и психика несовершеннолетних привыкают делать что-то мгновенно или избегать сложностей.





Ангелина Сурина психолог Более того, ИИ сразу выдает школьникам краткое изложение произведения. Дети научились быстро понимать, о чем оно, и читать книгу уже не нужно. Это легкий путь обучения и восприятия информации, но он формирует в мозге и психике очень короткие нейронные связи без сложных путей, поэтому критическое и аналитическое мышление формируются хуже. Для его развития нужно читать сложные произведения полностью, детально, останавливаться, если что-то непонятно, перечитывать, спрашивать у учителя или родителей.

При этом часто даже сами взрослые не разбираются в каком-то вопросе или не хотят это делать. Они не уделяют время ребенку и не думают о том, чтобы нанять репетиторов, которые научат проходить сложные этапы. Однако именно через трудности и их преодоление дети становятся более самостоятельными и ответственными, у них формируется уверенность, что они справятся с любой задачей, добавила специалист.

"Когда кто-то делает что-то за ребенка – искусственный интеллект, родители – не формируется навык решения проблем. Это и есть несамостоятельность, инфантильность", – подчеркнула эксперт.

Любой родитель, понимая в чем дело, может проконсультироваться с психологом или детским нейропсихологом. Такой подход позволит понять, как поступить и помочь ребенку справляться с трудностями, – это самое важное, чему должен научить наставник. Именно так формируется эмоциональная взрослость, умение решать сложные задачи, достигать успеха и формировать критическое и аналитическое мышление, заключила Сурина.

