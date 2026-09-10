Алжир закроет воздушное пространство для самолетов ОАЭ

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Алжир с 00:00 по местному времени 11 сентября закроет воздушное пространство для всех гражданских и военных самолетов, зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство национальной обороны Алжира.

Исключение сделают только для гражданских коммерческих рейсов ОАЭ, следующих в международный аэропорт имени Хуари Бумедьена в Алжире и обратно. Как уточнили в ведомстве, такие рейсы продолжат выполняться до истечения срока действия соответствующего контракта в конце текущего года.

В свою очередь, МИД ОАЭ выразил надежду, что решение Алжира разорвать дипотношения будет временным. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что это позволит сохранить узы, связывающие два братских народа, и поблагодарили алжирский народ за связи, объединяющие страны, а также подтвердили стремление поддерживать общие интересы.

10 сентября Алжир принял решение разорвать дипломатические отношения с ОАЭ. В алжирском внешнеполитическом ведомстве, комментируя это решение, заявили, что все средства для сохранения двусторонних связей были исчерпаны. Других подробностей о причинах данного решения не приводилось.