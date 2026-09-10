Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 21:31

Политика

Алжир закроет воздушное пространство для самолетов ОАЭ

Фото: 123RF.com/jackf

Алжир с 00:00 по местному времени 11 сентября закроет воздушное пространство для всех гражданских и военных самолетов, зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство национальной обороны Алжира.

Исключение сделают только для гражданских коммерческих рейсов ОАЭ, следующих в международный аэропорт имени Хуари Бумедьена в Алжире и обратно. Как уточнили в ведомстве, такие рейсы продолжат выполняться до истечения срока действия соответствующего контракта в конце текущего года.

В свою очередь, МИД ОАЭ выразил надежду, что решение Алжира разорвать дипотношения будет временным. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что это позволит сохранить узы, связывающие два братских народа, и поблагодарили алжирский народ за связи, объединяющие страны, а также подтвердили стремление поддерживать общие интересы.

10 сентября Алжир принял решение разорвать дипломатические отношения с ОАЭ. В алжирском внешнеполитическом ведомстве, комментируя это решение, заявили, что все средства для сохранения двусторонних связей были исчерпаны. Других подробностей о причинах данного решения не приводилось.

Читайте также


политикатранспортза рубежом

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика