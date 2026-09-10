Число жертв схода лавины в Кабардино-Балкарии увеличилось до 15

Фото: МАХ/"МЧС Кабардино-Балкарии"

Спасатели обнаружили тело 15-го альпиниста, погибшего в результате снежно-ледового обвала в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, тело погибшего эвакуировали в город Нальчик, где передали следственно-оперативной группе. Судьба еще двоих альпинистов остается неизвестной.

По состоянию на 19:00 по московскому времени поисково-спасательные работы приостановлены из-за ухудшения погодных условий и угрозы схода лавины. Поиски планируется возобновить 11 сентября.

О трагедии в Безенгийском ущелье стало известно 6 сентября. Под лавину попали 33 человека. Инцидент стал крупнейшим по числу погибших в горах России за последние 25 лет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о халатности. Для поиска альпинистов МЧС привлекло вертолет Ми-8.