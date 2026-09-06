Лавина накрыла группу альпинистов в Кабардино-Балкарии

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В Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии сошла лавина, под которую попала группа альпинистов, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По предварительным данным, погибли два человека, еще трое пострадали, десять остаются под лавиной. Всего в группе было 15 человек.

Сообщение о происшествии поступило в 17:00 по московскому времени. Лавина сошла с горы Мижирги, когда альпинисты проходили по маршруту.

На место направлены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС по республике. Планируется привлечение вертолета Ми-8 МЧС России.

Ранее сообщалось, что с открытия сезона восхождений 2026 года на Эльбрусе погибли 13 альпинистов, из них один ребенок. Количество жертв более чем вдвое превышает прошлогодний показатель за тот же срок.

В МЧС России заявили, что главные причины трагедий – человеческий фактор. В частности, гибель происходит из-за пренебрежения акклиматизацией, неверного подбора экипировки, ошибок в организации питания и отсутствия надежной связи.

